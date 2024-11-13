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Antalya’da İran uyruklu 3 kardeşin neden öldüğü hakkında henüz bilgi paylaşılmadı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Kasım 2024 16:26 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:32

13 Kasım Çarşamba günü Antalya'da gerçekleşen son dakika olayı sonrasında 3 kardeşin ölüm sebebi araştırıldı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan olay sonrasında bir üzücü haber de Antalya'dan geldi.

Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir binada İran uyruklu 3 kardeşin ölü olarak bulunması üzerine neden öldükleri merak edildi.

İzmir'de yaşanan olay sonrası Antalya'dan gelen haber sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

ANTALYA'DA 3 KARDEŞ NEDEN ÖLDÜ?

Antalya Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir binada ölü olarak bulunan İran uyruklu 3 kardeşin ölüm sebebi henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine ekipler olay yerine giderken incelemeler devam ediyor. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettiği yer aldı.

Antalya’da İran uyruklu 3 kardeşin neden öldüğü hakkında henüz bilgi paylaşılmadı - 1. Resim

ANTALYA'DA NE OLDU, OLAY NEDİR SON DAKİKA?

13 Kasım Çarşamba günü Antalya'da 3 kardeş evinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri incelemleri sürdürürken olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 Sokak üzerinde olan 8 katlı bir binada meydana geldi.

Son gelen bilgilere göre yakın bir zamanda eşyalı olan eve kiracı olarak yerleşen İran uyruklu 3 kardeşten bir süredir haber alınamıyordu.

Vatandaşların ihbarı sonucu binaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yedek anahtar aracılığıyla girilen evde 3 kardeşin cansız bedeni bulundu.

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Kaynak: TGRT Haber

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