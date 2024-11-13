Antalya’da İran uyruklu 3 kardeşin neden öldüğü hakkında henüz bilgi paylaşılmadı

13 Kasım 2024 16:26 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:32

13 Kasım Çarşamba günü Antalya'da gerçekleşen son dakika olayı sonrasında 3 kardeşin ölüm sebebi araştırıldı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan olay sonrasında bir üzücü haber de Antalya'dan geldi.

Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir binada İran uyruklu 3 kardeşin ölü olarak bulunması üzerine neden öldükleri merak edildi.

İzmir'de yaşanan olay sonrası Antalya'dan gelen haber sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

ANTALYA'DA 3 KARDEŞ NEDEN ÖLDÜ?

Antalya Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir binada ölü olarak bulunan İran uyruklu 3 kardeşin ölüm sebebi henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine ekipler olay yerine giderken incelemeler devam ediyor. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettiği yer aldı.

ANTALYA'DA NE OLDU, OLAY NEDİR SON DAKİKA?

13 Kasım Çarşamba günü Antalya'da 3 kardeş evinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri incelemleri sürdürürken olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 Sokak üzerinde olan 8 katlı bir binada meydana geldi.

Son gelen bilgilere göre yakın bir zamanda eşyalı olan eve kiracı olarak yerleşen İran uyruklu 3 kardeşten bir süredir haber alınamıyordu.

Vatandaşların ihbarı sonucu binaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yedek anahtar aracılığıyla girilen evde 3 kardeşin cansız bedeni bulundu.