Antalya'nın Aksu ilçesinde saat 12.30 sıralarında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

07 Temmuz 2024 14:02 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 14:45

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ısınan havadan dolayı yangınların sayısı giderek artmaya başladı.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde orman dışı otluk alanda yangın çıktı.

Vatandaşlar tarafından yangının kontrol altına alınıp alınmadığı merak ediliyor.

ANTALYA AKSU'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Saat 12.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede ihbar üzerine gelen ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yerleşim yeri yakınındaki alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile bazı sera ve bahçelere sıçradı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi tarafından söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının neden başladığına dair ise bir açıklama yapılmadı.