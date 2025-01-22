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Antalya'da savaş uçakları son dakika neden uçuyor belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
22 Ocak 2025 15:04 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:11
Antalya&#039;da savaş uçakları son dakika neden uçuyor belli oldu

22 Ocak Çarşamba günü Antalya semalarında savaş uçak sesleri duyuldu. Vatandaşlar endişeli anlar yaşarken sebebi belli oldu. Daha öncesinden paylaşım yapılmıştı.

Bugün öğlen saatlerinde yükselen jet uçak sesleri vatandaşlara endişeli anlar yaşattı. 15.00 civarında başlayan savaş uçağı sesinin nedeni belli oldu.

ANTALYA​'DA SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR SON DAKİKA?

Antalya'da 22 Ocak ile 30 Ocak aralığında Solotürk​ deniz üstü eğitim​ uçuşları gerçekleştirecek. Bu sebeple Antalya'da son dakika savaş uçak sesleri duyuluyor. Solotürk, deniz üstü eğitimlerini Antalya'da gerçekleştiriyor.

Gökyüzünde jet uçaklarını görev vatandaşlar endişelenirken ekip, sosyal medya hesabından deniz üstü eğitimlerini 22 - 30 Ocak aralığında yapacağını paylaşmıştı.

Antalya'da savaş uçakları son dakika neden uçuyor belli oldu - 1. Resim

ANTALYA JET UÇAK SESİ SON DAKİKA

22 Ocak günü 15.00 civarında savaş uçağı sesleri yükseldi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından sesle ilgili paylaşımlar yaparken olayın aslı belli oldu. Solotürk, eğitim uçuşu nedeniyle Antalya semasında yer alıyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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