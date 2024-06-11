Antalya'nın Aksu, Demre, Döşemealtı ilçelerinde elektrik kesintisi 16.00'da bitecek

11 Haziran 2024 13:47 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:59

Togg T10X rakip tanımıyor! Mayıs ayında en çok satan elektrikli otomobiller belirlendi

Togg T10X rakip tanımıyor! Mayıs ayında en çok satan elektrikli otomobiller belirlendi

Bugün sabah saatlerinde meydana gelen elektrik arızasıyla beraber vatandaşlar saat kaçta biteceğini araştırmaya başladı. 09.00 itibarıyla oluşan sorun için çalışmalar devam ederken ne zaman son bulacağı merak konusu oldu.

ANTALYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

11 Haziran günü oluşan arızalar için çalışmalar sürerken kesintilerin olduğu bölgeler şöyle:

Aksu

ALTINTAŞ,ALTINTAŞ Mah.,MERKEZ ALTINTAS,MERKEZ ALTINTAŞ,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. oluşan arıza 09.00'da başlarken 16.00'da sona erecek.

Demre

MERKEZ BÜYÜKKUM SALİH KOLCU,MERKEZ MERKEZ CAYAGZI YOLU bölgelerinde kesinti 16.00'da biterken güvenlik çalışması gerçekleştiriliyor.

MERKEZ BÜYÜKKUM CUMHURIYET 1. SK.,MERKEZ BÜYÜKKUM Mah. AÇIKLAR ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ BÜYÜKKUM Mah. STADYUM KÜME EVLER K.Ev.,MERKEZ BÜYÜKKUM STADYUM KÜME EVLER,MERKEZ GÖKYAZI CUMHURİYET 1. bölgelerinde ise 15.00'te bitecek.

Döşemealtı

MERKEZ ALTINKALE 4523,MERKEZ ALTINKALE 4528,MERKEZ ALTINKALE Mah. 4523 Sk.,MERKEZ ALTINKALE Mah. 4527 Sk.,MERKEZ TOMALAR 786,MERKEZ TOMALAR 788,MERKEZ TOMALAR Mah. 786 Sk.,MERKEZ TOMALAR Mah. 830 Sk. bölgelerinde yatırım çalışması nedeniyle kesinti 16.00'da son bulacak.

MERKEZ ALTINKALE 4298,MERKEZ ALTINKALE 4299,MERKEZ ALTINKALE Mah. 4295 Sk.,MERKEZ ALTINKALE Mah. ATATÜRK Cd ve MERKEZ ALTINKALE Mah. 5387 Sk.,MERKEZ ALTINKALE Mah. CELAL BAYAR Cd bölgelerinde 16.00'da bitecek.

Finike

MERKEZ YALNIZ BAŞALAN,MERKEZ YALNIZ Mah. BAŞALAN sokakta kesinti 16.00'da sonlanacak.

Gazipaşa

09.00'da başlayan arıza çalışmaları MERKEZ YENİKÖY Mah. MURATDAMI Sk.;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ ILICA Mah. KÖSELER Sk.,MERKEZ ILICA Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ KARALAR Mah. HÜSEYİNLİ/2,MERKEZ KARALAR Mah. HÜSEYİNLİ/6,MERKEZ KARATEPE,MERKEZ SARIAĞAÇ Mah. 18014.,MERKEZ SUGÖZÜ,MERKEZ YENİKÖY,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ŞAHİNLER bölgelerinde 16.00'da bitecek.

Kaş

AKBEL İSLAMLAR 104 ADA 272 PARSEL,HACIKARALAR BEZİRGAN,KIZILTAŞ KALKAN,KÖRDERE SAHİL BEZİRGAN,MERKEZ BEZİRGAN KÖRDERE,MERKEZ BEZİRGAN Mah.,MERKEZ BEZİRGAN ORDU VE SARINCBAŞI,MERKEZ KALKAN KADİFE,MERKEZ KALKAN Mah. ARDIÇ Sk.,MERKEZ KALKAN Mah. YAYLA Cd,MERKEZ KALKAN YAYLA,MERKEZ İSLAMLAR KADIFE,SARNIÇBAŞI BEZİRGAN bölgelerinde meydana gelen arıza 16.00'da sonlanacak.

Kepez

MERKEZ ALTINOVA DÜDEN KAKTÜS,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN LADİN,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. TUĞÇE Sk.,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. İĞDE Sk.,MERKEZ DÜDENBAŞI Mah. 2301 Sk.,MERKEZ ZEYTİNLİK 7700,MERKEZ ZEYTİNLİK 7732,MERKEZ ZEYTİNLİK Mah. 7634 Sk.,MERKEZ ZEYTİNLİK Mah. 7636 sokakta oluşan arıza 16.00'da biterken, KEPEZ,FEVZİ ÇAKMAK,MERKEZ FEVZİ ÇAKMAK 6159,MERKEZ FEVZİ ÇAKMAK 6160,MERKEZ FEVZİ ÇAKMAK Mah. 6245 Sk.,MERKEZ FEVZİ ÇAKMAK Mah. 6253 sokakta da 16.00'da sonlanacak.

MERKEZ ERENKÖY 4827,MERKEZ ERENKÖY 4838,MERKEZ ERENKÖY Mah. 4828 Sk.,MERKEZ ERENKÖY Mah. ŞEHİT ÜSTEĞMEN GÖKHAN KORKUT Cd bölgeleri ve MERKEZ KIZILLI KETİR,MERKEZ KIZILLI Mah. KOCAKIR Sk.,MERKEZ KIZILLI Mah. SÜRÜTME Cd,MERKEZ KIZILLI SÜRÜTME bölgelerinde çalışmalar 16.00 itibarıyla son bulacak.

Korkuteli

MERKEZ AKYAR,MERKEZ BOZOVA 358,MERKEZ BOZOVA Mah. 15124 Sk.,MERKEZ BOZOVA Mah. BOZOVA YALINGEDİĞİ Cd,MERKEZ BOZOVA YALINLIGEDİĞİ,MERKEZ BÜYÜKKÖY,MERKEZ KÜÇÜKKÖY,MERKEZ YELTEN Mah. 108 Sk.,MERKEZ YELTEN Mah. BOZOVA ATATÜRK Cd,MERKEZ YEŞİLYAYLA,MERKEZ ÇOMAKLI;BURDUR,BUCAK,ÜRKÜTLÜ Köyü ANKARA Mah. AKCAN sokaktaki çalışmalar 16.00'da biterken, MERKEZ AKYAR Mah. 16501 Sk.,MERKEZ BOZOVA,MERKEZ BOZOVA Mah.,MERKEZ UZUNOLUK Mah. 402 Sk.,MERKEZ YELTEN,MERKEZ YELTEN Mah.,MERKEZ YEŞİLYAYLA Mah. KANAL (ORTA) Cd,MERKEZ ÇOMAKLI AŞAĞIBAĞLAR,MERKEZ ÇOMAKLI Mah. 14001 Sk.,MERKEZ ÇOMAKLI Mah. 14004 Sk.,MERKEZ ÇOMAKLI OSMAN GÜLŞEN bölgelerinde de 16.00'da sonlanacak.