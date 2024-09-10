Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

10 Eylül 2024 17:25 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:36

10 Eylül Salı günü Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bugün saat 17.20 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ekip gönderildi.

Vatandaşlar tarafından Antalya Kumluca yangın son dakika durumu merak ediliyor.

ANTALYA KUMLUCA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınarak yayımlaması için ekipler yoğun uğraş veriyor.