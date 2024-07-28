Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıktı! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

28 Temmuz 2024 17:21 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:33

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı olan Yumaklar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

ANTALYA SERİK YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Akşam saatlerine çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 6 helikopter, 8 uçak, 6 su ikmal aracı, 22 arazöz, 5 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisi tarafından müdahale ediliyor.