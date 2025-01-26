Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Solskjaer yönetiminde ilk Süper Lig maçı
Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk Süper Lig maçına çıktı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu.
Beşiktaş, gelecek haftayı 'BAY' geçecek.
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Siyah beyazlılar Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk Süper Lig maçına çıktı.
Müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Üst üste 2. kez berabere kalan Beşiktaş, bu skorla 32 puanla 6. sırada yer aldı.
Antalyaspor ise 22 puanla 14. basamakta yer buldu.
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Gedson Fernandes’in 79. dakikada ara pasıyla ceza sahasında Immobile'nin ortasında Rafa Silva kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.
Van de Streek’in ortasında 85. dakikada Erdal'ın şutundu top filelerle buluştu.
Maçta başka gol kaydedilmeyince taraflar puanları paylaşmak zorunda kaldı.