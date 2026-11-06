Antalyaspor Bursaspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

Antalyaspor ile Bursaspor, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında bugün Antalya’da karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadelede iki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek için mücadele edecek. 13 maç sonunda 31 puanla liderliğini sürdüren Bursaspor, deplasmanda kazanarak zirvedeki yerini korumak isterken 19 puanlı Antalyaspor, taraftarı önünde alacağı sonuçla puan tablosunda üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde takımların eksikleri ve mücadelede görev alacak hakem kadrosu da belli oldu. Futbolseverlerin merak ettiği Antalyaspor Bursaspor karşılaşmasına ilişkin yayın bilgileri, maç saati ve puan durumu haberimizin devamında yer alıyor. Antalyaspor - Bursaspor nerede izlenir, hangi kanal veriyor? Detaylar…

LİDER BURSASPOR, ANTALYASPOR'A KONUK OLUYOR

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Antalyaspor ile Bursaspor, Antalya’da karşı karşıya gelecek. Bugün Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Bursaspor, lider olarak çıktığı haftada deplasmanda üç puan arayacak. Geride kalan 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı ekip, topladığı 31 puanla ligin ilk sırasında bulunuyor. Rakip fileleri 29 kez havalandıran Bursaspor, kalesinde gördüğü 11 golle de savunma performansıyla dikkat çekiyor. Deplasmanda Antalyaspor karşısına çıkacak olan ekip, kazanması halinde şampiyonluk yarışındaki puan avantajını sürdürmek için önemli bir adım atacak.

Ev sahibi Antalyaspor ise ligde oynadığı 13 maçta 19 puan topladı. Orta sıralarda yer alan kırmızı-beyazlı takım, kendi sahasında lider Bursaspor'u mağlup ederek puanını artırmak istiyor. Play-off hattında kalabilmek adına puan mücadelesi veren Antalyaspor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada rakibinin hücum gücüne karşı mücadele edecek. İki takımın farklı lig hedefleri doğrultusunda çıkacağı maçta Antalyaspor, saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan istediği sonuçla ayrılmayı amaçlıyor.

Maçta ilk 11’ler belli oldu:

Antalyaspor: F. Pseftis, S. Karakoç, Bugra Tivsiz Ensar, F. Nzaba, G. Vural, S. Dikmen, Pedrinho, M. Şimşek, Ö. Beyaz, S. van de Streek, Nuno da Costa

Bursaspor: K. Matisli, R. Berişbek, E. Ersoy, Emirhan Başyiğit, T. Bayramov, S. Aydoğdu, J. Elitim, H. Akbunar, L. Baker, A. Boutrah, K. Ịheanachọ

Antalyaspor - Bursaspor mücadelesinde hakem Oğuzhan Gökçen düdük çalacak. Gökçen'in yardımcılıklarını Sabri Öğe ve Burak Sami Şad üstlenecek.

ANTALYASPOR BURSASPOR HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında oynanacak Antalyaspor - Bursaspor karşılaşması, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Antalyaspor ile Bursaspor arasındaki karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyenler için beIN SPORTS 2 de yayın seçenekleri arasında yer alıyor. Ayrıca futbolseverler mücadeleyi tabii platformu üzerinden de izleyebilecek. Lider Bursaspor ile Antalyaspor arasındaki 14. hafta karşılaşması, belirtilen yayın kanalları ve platformlar aracılığıyla takip edilebilecek.

ANTALYASPOR - BURSASPOR PUAN DURUMLARI

Ligde geride kalan 13 haftada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bursaspor, toplam 31 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekip, bu süreçte rakip filelere 29 gol gönderirken kalesinde 11 gol gördü. Hem hücumda hem de savunmada aldığı sonuçlarla zirvede yer alan Bursaspor, Antalyaspor deplasmanında da puan kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor.

Antalyaspor ise 13 maç sonunda hanesine yazdırdığı 19 puanla ligin orta sıralarında yer alıyor. Kırmızı-beyazlı takım, play-off hattında kalabilmek ve üst sıralara yaklaşabilmek için karşılaşmadan puanla ayrılmayı amaçlıyor. Kendi sahasında lider Bursaspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor, taraftarının desteğiyle üç puan mücadelesi verecek.