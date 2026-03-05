Antalyaspor Samsunspor hangi kanalda? ZTK maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun 4. haftasında Antalyaspor ile Samsunspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Antalya’daki Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak mücadelede iki ekip gruptaki son maçlarına çıkacak.

ANTALYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun 4. haftasında oynanacak Antalyaspor Samsunspor karşılaşması bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Mücadele Antalya’daki Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak ve futbolseverler iki takımın kupadaki son grup maçındaki performansını yakından takip edecek.

Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Yardımcı hakemler Murat Şener ile Ferhat Çalar görev alırken, maçın dördüncü hakemi olarak Levent Buğra Vartemel sahada bulunacak. Karşılaşma Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda dördüncü hafta programı kapsamında oynanacak.

ANTALYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden şifresiz şekilde takip edebilecek.

Karşılaşmayı uydu üzerinden izlemek isteyen izleyiciler için A Haber’in güncel frekans bilgileri de paylaşıldı. A Haber’in Türksat 4A uydusundaki frekans bilgileri şöyledir:

12053 MHz frekans, yatay (Horizontal) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC

ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR PUAN DURUMLARI

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda oynadığı ilk üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve 9 puanla lider konumda bulunuyor. Thorsten Fink yönetimindeki Karadeniz ekibi, gruptaki performansını sürdürerek son maçını da kazanmak için sahaya çıkacak.

Antalyaspor ise grupta oynadığı maçlarda henüz puan alamayan takımlar arasında yer alıyor. Antalya temsilcisi bu karşılaşmada taraftarı önünde sahaya çıkarak kupadaki son grup maçında puan ya da puanlar elde etmeye çalışacak.

ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR NEREDE İZLENİR?

Antalyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta karşılaşması televizyon üzerinden A Haber kanalından canlı olarak izlenebilecek. Uydu üzerinden yayınları takip eden izleyiciler, Türksat 4A frekans ayarlarıyla kanalı ekleyerek maçı takip edebilecek.

Karşılaşma aynı zamanda A Haber’in resmi internet sitesinde bulunan canlı yayın bölümü üzerinden de izlenebilecek. İnternet bağlantısı olan kullanıcılar, bilgisayar veya mobil cihazları aracılığıyla canlı yayın sekmesinden mücadeleyi takip edebilecek.