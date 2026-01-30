Menü Kapat
Antalyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Antalyaspor Trabzonspor canlı maç yayını ile maçın heyecanına ortak olabilirsiniz. Antalyaspor - Trabzonspor maç kadrosu açıklandı. Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında futbolseverlerin dikkatle takip ettiği karşılaşmalardan biri bu akşam Antalya’da oynanacak. Antalyaspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlarken mücadele saat 20.00’de başlayacak. Corendon Airlines Park’ta oynanacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Ligde farklı hedeflerle yoluna devam eden iki takımın mücadelesi, haftanın öne çıkan randevuları arasında yer alıyor. Antalyaspor evinde puan almak isterken, Trabzonspor üst sıralardaki yerini koruma amacıyla sahaya çıkacak. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor nerede izlenir? İşte Antalyaspor Trabzonspor canlı yayın bilgileri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 19:14

Antalyaspor ile , Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. ’daki Corendon Airlines Park’ta oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

ANTALYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

Antalyaspor Trabzonspor karşılaşması Türkiye’de beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Uydu yayını üzerinden beIN Sports aboneliği bulunan izleyiciler, karşılaşmayı televizyonlarından canlı takip edebilecek. Yayın sırasında maç önü ve maç anı bağlantıları da kanal ekranlarında yer alacak.

Antalyaspor Trabzonspor maçını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için TOD TV seçeneği bulunuyor. TOD TV aboneleri, mücadeleyi telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden canlı yayınla izleyebilecek. İnternet bağlantısının olduğu her noktadan erişim sağlanabilen platform, ev dışında maç izlemek isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilmekte.

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Antalyaspor 11: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Van de Streek.

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR?

Antalyaspor Trabzonspor maçı Türkiye’de beIN Sports ve TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak. beIN Sports kullanıcıları, karşılaşmayı uydu yayını aracılığıyla canlı ve kesintisiz olarak izleyebilecek. TOD TV aboneleri ise maçı internet üzerinden canlı yayınla takip edebilecek.

Yurt dışında karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayan bazı yabancı kanallar da bulunuyor. Bosna Hersek’te Sport Klub 4 HR, Rusya’da Match! Futbol 3 ve Sırbistan’da Arena Sport 4 SRB kanalları mücadeleyi ekranlara taşıyacak.

Antalyaspor Trabzonspor maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Bosna Hersek: Sport Klub 4 HR

Rusya: Match! futbol 3

Sırbistan: Arena Sport 4 SRB

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR PUAN DURUMLARI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de 20. hafta öncesinde 41 puanla 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekip, ligde üst sıralardaki konumunu sürdürerek yarıştan kopmamak istiyor. Antalyaspor ise ligde 19 puanla 14. sırada bulunuyor. Akdeniz temsilcisi, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada puan alarak ligdeki yerini yukarı taşımayı amaçlıyor.

