Antalyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Antalyaspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. Antalya’daki Corendon Airlines Park’ta oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

Antalyaspor Trabzonspor karşılaşması Türkiye’de beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Uydu yayını üzerinden beIN Sports aboneliği bulunan izleyiciler, karşılaşmayı televizyonlarından canlı takip edebilecek. Yayın sırasında maç önü ve maç anı bağlantıları da kanal ekranlarında yer alacak.

Antalyaspor Trabzonspor maçını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için TOD TV seçeneği bulunuyor. TOD TV aboneleri, mücadeleyi telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden canlı yayınla izleyebilecek. İnternet bağlantısının olduğu her noktadan erişim sağlanabilen platform, ev dışında maç izlemek isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilmekte.

Antalyaspor 11: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Van de Streek.

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Yurt dışında karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayan bazı yabancı kanallar da bulunuyor. Bosna Hersek'te Sport Klub 4 HR, Rusya'da Match! Futbol 3 ve Sırbistan'da Arena Sport 4 SRB kanalları mücadeleyi ekranlara taşıyacak.

Yurt dışında karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayan bazı yabancı kanallar da bulunuyor. Bosna Hersek’te Sport Klub 4 HR, Rusya’da Match! Futbol 3 ve Sırbistan’da Arena Sport 4 SRB kanalları mücadeleyi ekranlara taşıyacak.

Bosna Hersek: Sport Klub 4 HR

Rusya: Match! futbol 3

Sırbistan: Arena Sport 4 SRB

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de 20. hafta öncesinde 41 puanla 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekip, ligde üst sıralardaki konumunu sürdürerek yarıştan kopmamak istiyor. Antalyaspor ise ligde 19 puanla 14. sırada bulunuyor. Akdeniz temsilcisi, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada puan alarak ligdeki yerini yukarı taşımayı amaçlıyor.