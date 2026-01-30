Antalyaspor Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel 11! Antalya Trabzonspor eksikler, cezalılar

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Taraftarlar tarafından Antalyaspor - Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Antalyaspor'da karşılaşma öncesinde Abdülkadir Ömür ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor tarafında ise Savic ve Visca'nın sakatlığı bulunurken, Olaigbe, Rayyan Baniye ve Cihan Çanak ise kadroda yer almadı. Boran Başkan ise cezalı olduğu için karşılaşmada forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Soner, Storm, Saric, Safuri, Samet, Streek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR TÜM MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ

Antalyaspor ile Trabzonspor tarihleri boyunca toplam 67 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 40 tanesinde Trabzonspor, 12 tanesinde ise Antalyaspor sahadan galibiyet ile ayrıldı. 15 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. antalyaspor bu maçlarda 68 kere fileleri havalandırırken, Trabzonspor 126 gol attı.