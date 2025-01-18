AÖF büt var mı? Binlerce adayın gündeminde

"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ilgili yazısı ve Üniversitemiz Senatosunun kararı gereği Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır."

AÇIKÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI?

AÖF tarafından sene başında sınav​ takvimi duyuruluyor. 2025 takvimine göre bütünleme sınav tarihleri yer almıyor. Bunun yerine yaz okulu tarihi yer aldı. Buna göre Açıköğretim Fakültesi'nde bütünleme sınavı yerine yaz okulu olacak.

AÖF SINAV SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi takvimine göre final sınavları 18-19 Ocak aralığında yapılacak. Sınavlar 09.30 ve 14.00'te başlayacak.