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AÖF büt var mı? Binlerce adayın gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Ocak 2025 11:39 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:53
AÖF büt var mı? Binlerce adayın gündeminde

AÖF güz dönem sonu sınavları bugün ve yarın uygulanırken adaylar AÖF büt olup olmadığını araştırmaya başladı. Final sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavı ile üniversitelerde dersi geçebiliyor.

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören milyonlarca öğrenci bütünleme sınavı olup olmadığını araştırmaya başladı. Güz dönem sonu sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde uygulanırken öğrencilerin gözü final sonrası büt sınavlarına çevrildi.

AÖF BÜT VAR MI? 

Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesinde yer alan "Bütünleme sınavı neden yapılmamaktadır?" sorusuna verilen cevap şöyle oldu:

"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ilgili yazısı ve Üniversitemiz Senatosunun kararı gereği Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır."

AÇIKÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI?

AÖF tarafından sene başında sınav​ takvimi duyuruluyor. 2025 takvimine göre bütünleme sınav tarihleri yer almıyor. Bunun yerine yaz okulu tarihi yer aldı. Buna göre Açıköğretim Fakültesi'nde bütünleme sınavı yerine yaz okulu olacak.

 AÖF SINAV SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi takvimine göre final sınavları 18-19 Ocak aralığında yapılacak. Sınavlar 09.30 ve 14.00'te başlayacak.

AÖF büt var mı? Binlerce adayın gündeminde - 1. Resim

AÖF SINAV TAKVİMİ 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu | 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınav | 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu | 24-25 Mayıs 2025

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Kaynak: TGRT Haber
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