AÖF dönem sonu sınavı 25 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek! Sınav giriş belgesi sorgulama

13 May 2024 14:13 - Güncelleme : 13 May 2024 14:13

Yükseköğrenimini açıköğretim fakültesinde devam ettiren ve ikinci üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler sınav takvimini ve sınav yerlerini merak ediyor. AÖF sınav takvimine dair detaylar haberimizin devamında yer almakta.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınavlarına 23-24 Mart 2024 tarihinde giren öğrenciler, şimdi final sınavına hazırlanıyor. AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sistemine e-Devlet şifresiyle giriş yapıldıktan sonra çıkan sayfada öğrenciler sınav giriş belgelerini kontrol edebiliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi henüz sınav giriş belgelerini yayınlamadı. Önceki sınavlarda, dönem sınavına bir hafta kala giriş belgeleri yayınlandığından dönem sonu giriş belgelerinin de yine bir hafta kala açıklanacağı bekleniyor.