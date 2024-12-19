AÖF finaller ne zaman yapılacak? Sınav takvimi duyuruldu
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sonuçları 19 Aralık günü erişime açıldı. Binlerce öğrenci ise final sınavlarının tarihini araştırmaya başladı.
Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim alan binlerce öğrenci güz dönemi vize sınavlarına girmişti. Sonuçların açıklanmasıyla beraber final sınavlarının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Sonuçlara http://aof.anadolu.edu.tr sitesi üzerinden erişim sağlanıyor.
AÖF FİNALLER NE ZAMAN OLACAK?
Eğitim ve öğretim yılında güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık tarihinde tamamlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri dönem sonu sınavlarını 18-19 Ocak tarihinde olacak.
AÖF FİNAL SINAV TAKVİMİ
Açıklanan takvime göre tarihler şöyle:
Güz Dönemi Ara Sınavı | 07-08 Aralık 2024
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 18-19 Ocak 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı | 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı | 16 Ağustos 2025