AÖF geçme notu kaç? Sonuçların açıklanmasının ardından 30'a düşüp düşmediği gündeme geldi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

19 Aralık 2024 16:58 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:15

AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler AÖF geçme notunun kaç olduğunu ve 30'a düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre başarı notu alt sınır değeri bazı dersler haricinde 35'tir.

İlgili Haberler AÖF sonuçları açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 7-8 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen güz dönemi sınavının sonuçları bugün açıklandı. AÖF sonuç sorgulama ekranı üzerinden puanlarını öğrenen öğrenciler geçme notunun kaç olduğunu ve 30'a düşürülüp düşürülmediğini merak etmeye başladı. AÖF GEÇME NOTU KAÇ, 30'A DÜŞÜRÜLDÜ MÜ? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre başarı notu alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir. Başarı notu alt sınır değeri 35 olmayan dersler için ise alt sınır şöyle: Laboratuvar derslerinde ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan uygulama derslerinde başarı notu 60'tır.

Öğretim dili Türkçe olan uygulama derslerinde ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise başarı notu 50'dir. AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR? AÖF'te ara sınavın yüzde 30'u, dönem sonu sınavın ise yüzde 70'i baz alınarak başarı notu hesaplanır. Örneğin bir öğrenci vize sınavında 60 puan aldıysa ve dönem sonu sınavında 40 aldıysa başarı notu 46'dır. İlgili Haberler AÖF sonuçları açıklandı!