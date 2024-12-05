AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınav takvimini açıkladı

05 Aralık 2024 14:40 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 14:50

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavlarına günler kala güz dönemi final sınavlarının tarihi merak edildi. Anadolu Üniversitesi 2024-2025 sınav takvimini açıkladı.

32. Dönem POMEM ön başvuru süreci devam ediyor: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

32. Dönem POMEM ön başvuru süreci devam ediyor: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu AÖF vize​ sınavları için geri sayım başladı. Üç oturum halinde yapılacak olan AÖF vize sınavlarının ilk oturumu 7 Aralık'ta, ikinci oturumu ise 8 Aralık’ta yapılacak.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi internet sitesinde yer alan akademik takvime göre;

Üç oturum halinde yapılacak olan AÖF final sınavlarının ilk oturumu 18 Ocak’ta ve ikinci oturumu 19 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemi akademik takvimi yayımlandı. Güz ve bahar dönemleri için sınav tarihleri şu şekildedir;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025