AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınav takvimini açıkladı
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavlarına günler kala güz dönemi final sınavlarının tarihi merak edildi. Anadolu Üniversitesi 2024-2025 sınav takvimini açıkladı.
Anadolu AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. Üç oturum halinde yapılacak olan AÖF vize sınavlarının ilk oturumu 7 Aralık'ta, ikinci oturumu ise 8 Aralık’ta yapılacak.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi internet sitesinde yer alan akademik takvime göre;
Üç oturum halinde yapılacak olan AÖF final sınavlarının ilk oturumu 18 Ocak’ta ve ikinci oturumu 19 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemi akademik takvimi yayımlandı. Güz ve bahar dönemleri için sınav tarihleri şu şekildedir;
Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025