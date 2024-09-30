AÖF kayıt yenileme işlemleri 7-18 Ekim tarihlerinde yapılacak
Anadolu Üniversitesi AÖF programında yüksek öğrenim hayatına başlayacak ve ikinci üniversite okuma fırsatı bulan öğrenciler, kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinde yayınlanan takvime göre; kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri belli oldu
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF eğitim takvimine göre; kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim Pazartesi günü başlayarak 18 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinden ders ekle/sil ders kayıt işlemleri bölümünden tamamlanıyor.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite ön kayıt işlemleri 18 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.
İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE ÜCRET ÖDENİYOR MU?
Sınavsız ikinci üniversite programlarına ön kayıt yapmak isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi’nin belirlediği harç bedelini ödemek zorunda.
İkinci üniversiteye gitmek hepimizin hayallerinden biri, geleceğe atlamak için harika bir fırsat