AÖF sınav giriş belgesi nereden bakılır? Sınava kısa süre kala yayınlandı
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Kasım 2024 10:56 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:59
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin tarihi belli olurken AÖF sınav giriş belgeleri de öğrencilerin gündeminde yer aldı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde sınav heyecanı sürerken binlerce öğrenci sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi bekliyordu.
Bugün yapılan açıklamanın ardından belgeler erişime açıldı.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI, NEREDEN BAKILIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri yayımlandı.
Adaylar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim internet sitesi üzerinden belgelere erişebilecek.
AÖF ARA SINAV NE ZAMAN?
Güz Dönemi ara sınavları 7-8 Aralık'ta uygulanırken dönem sonu sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde olacak.
Bahar Dönemi ara dönem sınavları 19-20 Nisan, dönem sonu 24-25 Mayıs'ta yapılacak.
Kaynak: TGRT Haber