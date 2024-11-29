Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>AÖF sınav giriş belgesi nereden bakılır? Sınava kısa süre kala yayınlandı

AÖF sınav giriş belgesi nereden bakılır? Sınava kısa süre kala yayınlandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Kasım 2024 10:56 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:59
AÖF sınav giriş belgesi nereden bakılır? Sınava kısa süre kala yayınlandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin tarihi belli olurken AÖF sınav giriş belgeleri de öğrencilerin gündeminde yer aldı.

Anadolu Üniversitesi​ Açıköğretim Fakültesi'nde sınav heyecanı sürerken binlerce öğrenci sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi bekliyordu.

Bugün yapılan açıklamanın ardından belgeler erişime açıldı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI, NEREDEN BAKILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri yayımlandı.

Adaylar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim internet sitesi üzerinden belgelere erişebilecek.

AÖF sınav giriş belgesi nereden bakılır? Sınava kısa süre kala yayınlandı - 1. Resim

AÖF ARA SINAV NE ZAMAN?

Güz Dönemi ara sınavları 7-8 Aralık'ta uygulanırken dönem sonu sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde olacak.

Bahar Dönemi ara dönem sınavları 19-20 Nisan, dönem sonu 24-25 Mayıs'ta yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
aöfAnadolu Üniversitesi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...