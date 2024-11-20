Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 sınav takvimi

AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 sınav takvimi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 14:37 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:42
AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri duyurulmuştu. Sınava girecek olan adaylar ise sınav giriş yerlerinin açıklanacağı zamanı bekliyor.

2024 - 2025 Güz dönemi sınav takvimi​ duyurulurken binlerce aday sınav giriş belgelerinin duyurulmasını bekliyor.

İlk sınavlar aralık ayında başlarken yaz okulu sınavları 16 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girecek olan adaylar giriş belgelerinin açıklanmasını beklerken belgeler sınavdan 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre giriş yerlerinin sınavdan birkaç gün önce açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 sınav takvimi - 1. Resim

AÖF SINAV TAKVİMİ 2024 - 2025

Açıklanan takvime göre sınavların tarihi şöyle:

Güz Dönemi Ara Sınavı | 07-08 Aralık 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı | 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı | 16 Ağustos 2025

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
sınav takvimi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...