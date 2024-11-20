AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 sınav takvimi

20 Kasım 2024 14:37 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:42

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri duyurulmuştu. Sınava girecek olan adaylar ise sınav giriş yerlerinin açıklanacağı zamanı bekliyor.

2024 - 2025 Güz dönemi sınav takvimi​ duyurulurken binlerce aday sınav giriş belgelerinin duyurulmasını bekliyor.

İlk sınavlar aralık ayında başlarken yaz okulu sınavları 16 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girecek olan adaylar giriş belgelerinin açıklanmasını beklerken belgeler sınavdan 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre giriş yerlerinin sınavdan birkaç gün önce açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2024 - 2025

Açıklanan takvime göre sınavların tarihi şöyle:

Güz Dönemi Ara Sınavı | 07-08 Aralık 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı | 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı | 16 Ağustos 2025