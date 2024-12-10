AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuç ekranında
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
10 Aralık 2024 13:57 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:00
Anadolu Üniversitesi AÖF programına kayıtlı olan öğrenciler ara sınav sonuç tarihini araştırmaya başladı. Vize sınavlarının sona ermesiyle beraber öğrenciler sınav sonuçlarını merak etmeye başladı.
Anadolu Üniversitesi eğitimine devam eden öğrenciler, güz dönemi ara sınav sonuç tarihlerine odaklandı. Anadolu AÖF vize sınav sonuçları için geri sayım başladı.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF vize sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, sınav tarihinden yaklaşık iki hafta sonuçlarını sorgulayabilir.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları erişime açıldıktan sonra, Anadolu Üniversitesi internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden sorgulama yapılabilecek.
Kaynak: TGRT Haber