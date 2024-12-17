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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
17 Aralık 2024 15:53 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:17
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi bekleniyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları tamamlandı. Binlerce kişinin giriş yaptığı sınav sonrasında AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edildi. Güz dönemi sınavları 7-8 Aralık tarihinde uygulanmıştı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 7-8 Aralık tarihlerinde güz dönemi sınavı uygulanmıştı. Binlerce öğrencinin gündeminde ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7-8 Aralık tarihlerinde uygulanan güz dönemi sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. Genel olarak sınav sonuçları 15 gün sonra erişime açılıyor. Buna göre sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ üzerinden sonuçlara erişebilecek.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi bekleniyor - 1. Resim

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ

 AÖF bahar dönemi ara sınav tarihi 19-20 Nisan olarak belirlenmişti. Dönem sonu sınavı ise 24-25 Mayıs tarihlerinde uygulanacak.

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Kaynak: TGRT Haber

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