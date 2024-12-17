AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi bekleniyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 7-8 Aralık tarihlerinde güz dönemi sınavı uygulanmıştı. Binlerce öğrencinin gündeminde ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7-8 Aralık tarihlerinde uygulanan güz dönemi sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. Genel olarak sınav sonuçları 15 gün sonra erişime açılıyor. Buna göre sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ üzerinden sonuçlara erişebilecek.