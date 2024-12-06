AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? Sınava girecek öğrenciler araştırıyor

06 Aralık 2024 16:25 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 16:49

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınavlarına girecek vatandaşlar sınav saatlerini ve sınav oturum sürelerini merak ediyor.

AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınav takvimini açıkladı

AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınav takvimini açıkladı

AÖF 2024-2025 takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Buna göre öğrenciler 7-8 Aralık tarihlerinde güz dönemi ara sınavlara girecek.

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da ve öğlenden sonra saat 14.00' te başlayacak.

Öte yandan dönem sonu sınavları ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

AÖF SINAVI SÜRE KAÇ DAKİKA?

Vatandaşlar sorumlu oldukları sınavlara teker teker girecekler.

Her ders için 20 soruluk soru kitapçıkları olacak.

Her dersin oturumu için ise öğrencilere 30’ar dakika süre verilecek.