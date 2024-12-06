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AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? Sınava girecek öğrenciler araştırıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Aralık 2024 16:25 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 16:49
AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? Sınava girecek öğrenciler araştırıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınavlarına girecek vatandaşlar sınav saatlerini ve sınav oturum sürelerini merak ediyor.

AÖF 2024-2025 takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Buna göre öğrenciler 7-8 Aralık tarihlerinde güz dönemi ara sınavlara girecek.

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da ve öğlenden sonra saat 14.00' te başlayacak.

Öte yandan dönem sonu sınavları ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? Sınava girecek öğrenciler araştırıyor - 1. Resim

AÖF SINAVI SÜRE KAÇ DAKİKA?

Vatandaşlar sorumlu oldukları sınavlara teker teker girecekler.

Her ders için 20 soruluk soru kitapçıkları olacak.

Her dersin oturumu için ise öğrencilere 30’ar dakika süre verilecek.

AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? Sınava girecek öğrenciler araştırıyor - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
Evet belgeler yayınlandı. Öğrenci bilgi sisteminden ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: TGRT Haber

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