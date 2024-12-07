AÖF sınavında kalem, silgi veriliyor mu? Binlerce öğrencinin gündeminde

07 Aralık 2024 11:14 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 11:17

7 Aralık Cumartesi ve 8 Aralık Pazar günü uygulanacak olan AÖF sınavlarına girecek olan adaylar kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Bugün ve yarın uygulanacak olan AÖF ara sınavlarına kısa süre kala adaylar sınavda kalem ve silgi verilip verilmediğini araştırmaya başladı.

7-8 Aralık tarihlerinde sınav uygulanacak.

AÖF SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?

Binlerce kişinin katılım sağlayacağı sınavda kalem ve silgi öğrenciler tarafından getiriliyor. Resmi sitede yer alan kurallardan bir tanesi de şöyle oldu:

"Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır."

AÖF SINAVINA UÇLU KALEMLE GİRİLİR Mİ, HANGİ EŞYALAR YASAK?

AÖF tarafından sınava girilmemesi gereken eşyalar öncesinden belirtiliyor. Cevap kağıdına yazılacak olan işaretlemelerin koyu yazan siyah kurşun kalem olması gerektiği belirtildi. Tükenmez, mürekkepli ya da renkli kalem gibi kullanımlarda sınav geçersiz sayılacak.

Sitede yer alan açıklama şöyle oldu:

"Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır."