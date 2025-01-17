AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim takvimi araştırılıyor

17 Ocak 2025 17:24 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 17:26

Açıköğretim Fakültesi 2025 final sınavlarının yapılacağı tarih ve saat, sınava katılım sağlayacak açıköğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. 2024 2025 Güz dönemi final sınavlarının ardından sona erecek.

AÖF final sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav tarihi duyuruldu

AÖF final sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav tarihi duyuruldu

AÖF finaller ne zaman yapılacak? Sınav takvimi duyuruldu

AÖF finaller ne zaman yapılacak? Sınav takvimi duyuruldu

2024-2025 AÖF güz döneminde sona gelinirken, filan sınavlarının yapılacağı tarih ve saat araştırma konusu oldu.

Açıköğretim Fakültesi sınavına girecek öğrenciler sınav giriş belgelerini sorguluyor.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, final sınavları 18 ile 19 Ocak​ 2025​ tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te başlayacak.

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru ve ders başı 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF 2025 final sınav belgeleri, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci e-posta/TC no ve şifreleri ile görüntülenebilecek.