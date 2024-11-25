AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi araştırılıyor

25 Kasım 2024 16:25 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 16:35

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına girecek öğrenciler sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi merak ediyor.

2024-2025 eğitim dönemi için ilk kez kayıt olan ya da kayıt yenileme işlemi yapan açık öğretim lisesi öğrencileri, 1. dönem AÖL sınavlarının yapılacağı tarihi araştırıyor.

MEB daha önce duyurduğu iş takviminde, açık lise sınav tarihlerini açıklamıştı.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlar üç oturum halinde Tüm illerde uygulanacak. Sınav tarihleri ve saatleri şöyle:

Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü 10.00’da Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü 14.00’te, Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü 10.00’da uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihi itibariyle https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden alınabilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini öğrenebilecek.

Sonuçlar da yine aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren yayınlanacak.