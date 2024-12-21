AÖL 1. dönem sınavları saat kaçta bitecek? Sınavdan çıkılacak saat belli oldu

21 Aralık 2024 09:28 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 09:29

21 Aralık Cumartesi günü uygulanacak olan AÖL 1. dönem sınavları başlıyor. Bugün gerçekleşecek olan sınava kısa süre kala saat kaçta başladığı araştırıldı.

AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF sınav takvimi belli oldu

AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF sınav takvimi belli oldu

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları başlıyor. 21-22 Aralık tarihlerinde uygulanacak olan sınava girecek olanlar ise ne zaman çıkılacağını araştırmaya başladı.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları bugün uygulanacak.İlk oturum bugün 10.00'da başlayacak.

2. oturum ise 14.00'te başlayacak. 3. oturum ise 22 Aralık Pazar günü 10.00'da başlayacak. Geçme notu ise 50 olarak güncellendi.

Her oturum için 100 dakika süre veriliyor.

AÖL 1. DÖNEM SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan kılavuzda şu ifadeler yer aldı:

"Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

 Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

 Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.