Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>AÖL 1.Dönem sınav takvimi belli oldu

AÖL 1.Dönem sınav takvimi belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
05 Kasım 2024 15:12 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:14
AÖL 1.Dönem sınav takvimi belli oldu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimine dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi yayınlandı.

AÖL kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı​ tarafından düzenlenen Açıköğretim Kurumları’nın 1.dönem ilk yazılı sınavları 21 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan 2024-2025 AÖL sınav takvimi yayınlandı. Buna göre sınav tarihleri şu şekildedir;

1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00

2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00

3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

AÖL 1.Dönem sınav takvimi belli oldu - 1. Resim

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sınav giriş belgelerine öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile MEB AÖL internet sitesinden fotoğraflı sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilir.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
milli eğitim bakanlığı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...