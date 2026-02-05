AÖL 2. dönem kayıtları bitti mi geç kayıt var mı?

Açık lise yeni dönem kayıt takvimi ile ilgili araştırmalar Şubat ayıyla ivme kazandı. AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıtlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün sona erdi.

Öğrenciler AÖL sınav ücretini de yatırarak kayıt sürecini tamamladı.

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI BİTTİ Mİ GEÇ KAYIT VAR MI?

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 5 Şubat 2026 tarihinde bitecek.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için kayıt tarihlerinin son gününe kadar yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerin iş ve işlemlerini 6 Şubat 2026 tarihi saat 17.00'ye kadar gerçekleştirebilecek.

Kayıt süreci için açıklanmış herhangi bir geç kayıt tarihi ise bulunmamakta.

AÖL 2. dönem kayıt yenileme ücreti 750 TL.

Öğrenci adayları; kayıt yenileme ücreti olan 750 TL’yi https://odeme.meb.gov.tr/adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilecek