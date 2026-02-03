Menü Kapat
AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi değişti mi? Kayıt tarihleri uzatıldı

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Kayıt süreci 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitiminde sona erecekti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kayıt tarihlerinin güncellendiğine ilişkin duyuru geldi.

AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi değişti mi? Kayıt tarihleri uzatıldı
Açıköğretim lisesi öğrencileri süreci ile ilgili duyurular yakından takip ediliyor.

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında sisteminde aktif kaydı olmayan öğrenciler ile kaydı bulunan öğrenciler kayıt sürecinin sona erip ermediğini sorguluyor.

AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi değişti mi? Kayıt tarihleri uzatıldı

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI MI?

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri güncellendi.

Açık öğretim liselerinde kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ile açık öğretim liselerine, elektronik ortamda bilgileri olan öğrenciler ve e-Okul sisteminde 2025-2026 eğitim öğretim yılında aktif kaydı olan öğrencilerin yeni kayıt işlemleri 05 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar kılavuzlar doğrultusunda yapılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için kayıt tarihlerinin son gününe kadar yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerin iş ve işlemlerini 06 Şubat 2026 tarihi saat 17.00'ye kadar gerçekleştirebilecek.

AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi değişti mi? Kayıt tarihleri uzatıldı

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda uygulanacak.

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

