AÖL 2024 3. dönem sınav ücreti 250 TL olarak belirlendi

13 May 2024 15:55 - Güncelleme : 13 May 2024 16:16

MEB 2024 Açık Lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme sürecini açıkladı: AÖL 3. Dönem sınavları tarihi belli oldu

MEB 2024 Açık Lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme sürecini açıkladı: AÖL 3. Dönem sınavları tarihi belli oldu

Açık Öğretim Lise (AÖL) 3. dönem sınavlarının takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Açıklanan bilgilere göre AÖL sınavları 3 oturum şeklinde 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Vatandaşlar AÖL 3. dönem sınav ücretini ve sınavların online yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre AÖL kayıt yenileme işlemi için öğrencilerin 250 TL sınav katılım ücreti ödemesi gerekecek.

Ücretlerin MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması gerekiyor.

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için AÖL 1. ve 2. dönem sınavları okul ortamında yüz yüze gerçekleşmişti.

3. dönem sınavlarının da bir değişiklik olmadığı taktirde yüz yüze gerçekleştirilmesi bekleniyor.

AÖL sınavları 100'lük puan sistemi üzerinden değerlendiriliyor ve dersten geçmek için 45 puan alınması gerekiyor.