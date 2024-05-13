AÖL 2024 3. dönem sınav ücreti 250 TL olarak belirlendi
MEB tarafından yapılan AÖL 2024 sınav ücreti ne kadar sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca vatandaşlar sınavın online olup olmayacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Açık Öğretim Lise (AÖL) 3. dönem sınavlarının takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Açıklanan bilgilere göre AÖL sınavları 3 oturum şeklinde 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
Vatandaşlar AÖL 3. dönem sınav ücretini ve sınavların online yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.
MEB tarafından açıklanan bilgilere göre AÖL kayıt yenileme işlemi için öğrencilerin 250 TL sınav katılım ücreti ödemesi gerekecek.
Ücretlerin MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması gerekiyor.
2023-2024 eğitim öğretim dönemi için AÖL 1. ve 2. dönem sınavları okul ortamında yüz yüze gerçekleşmişti.
3. dönem sınavlarının da bir değişiklik olmadığı taktirde yüz yüze gerçekleştirilmesi bekleniyor.
AÖL sınavları 100'lük puan sistemi üzerinden değerlendiriliyor ve dersten geçmek için 45 puan alınması gerekiyor.