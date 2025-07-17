AÖL 2025 açıköğretim kayıtları ne zaman?

Yeni dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından açıklanan takvimle birlikte belli oldu.

Bu kapsamda 2. üniversitesini okumak isteyen, kayıt yenileyecek olan adaylar ne zaman başvuru yapacak araştırılıyor.

AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin takvimi doğrultusunda ikinci üniversite kayıtları 21 Temmuz ile 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan kayıt yenileme güz dönemi 06 Ekim Pazartesi ile 17 Ekim Cuma günleri arasında yapılabilecek.

Üniversiteden üniversiteye göre açıköğretim kayıt tarihleri değişmektedir.