AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde AÖL 3. dönem sınavları gerçekleşti.

Gözler şimdi Açık Lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyurusuna çevrildi.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile adaylar, Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

Sınav puanı hesaplamasında yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla puan hesaplaması, yapılacak.