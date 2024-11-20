AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınavına geri sayım başladı

20 Kasım 2024 09:11 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:14

AÖL sınavına az bir zaman kala gözler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde Açık Öğretim Lisesi sınavının yapılacağı tarih duyuruldu.

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A Milli Takım Uluslar Ligi muhtemel play off rakipleri kim?

Milli Eğitim Bakanlığı​ tarafından düzenlenen Açıköğretim Kurumları’nın 1.dönem ilk yazılı sınavları aralık ayında yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL sınav giriş belgeleri 16 Aralık Pazartesi günü MEB Açıköğretim internet sitesinde erişime açılacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan 2024-2025 AÖL sınav takvimi yayınlandı. Buna göre sınav tarihleri şu şekildedir;

1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00

2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00

3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sınav giriş belgelerine öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile MEB AÖL internet sitesinden fotoğraflı sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilir.