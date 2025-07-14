AÖL sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık Öğretim Lise sınavlarına sayılı günler kalırken adaylar sınav giriş belgelerini ve nereden alınacağını araştırmaya koyuldu.
2025 Açık Öğretim Sınavlarına katılacak adaylar sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerini araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav giriş belgelerini alabilecekler.
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden belgelerini alabilecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yazılı sınavlarının tarihleri ise şöyle:
Öte yandan sınav sonuçları da 14 Ağustosta açıklanacak.