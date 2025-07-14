AÖL sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025 Açık Öğretim Sınavlarına katılacak adaylar sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerini araştırıyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden belgelerini alabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yazılı sınavlarının tarihleri ise şöyle:

1. Oturum 19 Temmuz 2025 Cumartesi saat 10.00'da,

2. Oturum 19 Temmuz 2025 Cumartesi 14.00'da

3. Oturum 20 Temmuz 2025 Pazar 10.00'da.

Öte yandan sınav sonuçları da 14 Ağustosta açıklanacak.