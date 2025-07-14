Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AÖL sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık Öğretim Lise sınavlarına sayılı günler kalırken adaylar sınav giriş belgelerini ve nereden alınacağını araştırmaya koyuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AÖL sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 20:24

2025 Sınavlarına katılacak adaylar sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerini araştırıyor.

AÖL sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

’ndan yapılan açıklamaya göre; 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden belgelerini alabilecek.

AÖL sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÇIK ÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yazılı sınavlarının tarihleri ise şöyle:

  • 1. Oturum 19 Temmuz 2025 Cumartesi saat 10.00'da,
  • 2. Oturum 19 Temmuz 2025 Cumartesi 14.00'da
  • 3. Oturum 20 Temmuz 2025 Pazar 10.00'da.

Öte yandan sınav sonuçları da 14 Ağustosta açıklanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim soru ve cevapları 23 Temmuz'da ilan edilecek.
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#açık öğretim
#Açık Öğretim Sınavı
#Öğrenci Giriş Belgesi
#Aöl Sınav Tarihleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.