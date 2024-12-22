AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuçları için tarih kesinleşti
Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Bugün itibariyle sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündeme geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınavları 21 ile 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Sınavların ardından sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi aramaya koyuldu.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı sınav duyurusuyla AÖL Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sonuçları için tarih verdi.
Buna göre AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.