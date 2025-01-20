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AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu 2025

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Ocak 2025 11:32 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:39
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu 2025

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündeme geldi. Sınava giren adaylar takvime göre sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken tarih netleşti.

AÖL 1. dönem sınavlarına katılan adaylar sınav sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme girdikten sonra sonuçlarına ulaşabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI​ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

AÖL 1. dönem sınavına giren adaylar 22 Ocak tarihinde sınav sonuçlarına erişebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Milli Eğitim Bakanlığı​ resmi sitesi üzerinden puanlarına ulaşabilecek.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sonuçlara https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx  üzerinden erişecek.

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu 2025 - 1. Resim

AÇIKÖĞRETİM LİSE 2. SINAVLAR NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi, 2. dönem sınavları 22-23 Mart aralığında okullarda, e sınav randevusu alan öğrenciler için se 1-28 Mart aralığında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

E sınava başvuranlar okullarda yapılacak olan sınavlara katılamıyor.

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Kaynak: TGRT Haber
aölsınav sonuçlarışifremilli eğitim bakanlığı

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