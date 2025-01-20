AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu 2025
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündeme geldi. Sınava giren adaylar takvime göre sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken tarih netleşti.
AÖL 1. dönem sınavlarına katılan adaylar sınav sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme girdikten sonra sonuçlarına ulaşabilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
AÖL 1. dönem sınavına giren adaylar 22 Ocak tarihinde sınav sonuçlarına erişebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden puanlarına ulaşabilecek.
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sonuçlara https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden erişecek.
AÇIKÖĞRETİM LİSE 2. SINAVLAR NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi, 2. dönem sınavları 22-23 Mart aralığında okullarda, e sınav randevusu alan öğrenciler için se 1-28 Mart aralığında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.
E sınava başvuranlar okullarda yapılacak olan sınavlara katılamıyor.