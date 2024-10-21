AÖL sınav takvimi belli oldu

21 Ekim 2024 13:02 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 13:05

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimine dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi yayınlandı.

AÖL kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açıköğretim Kurumları’nın 1.dönem ilk yazılı sınavları 21 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan 2024-2025 AÖL sınav takvimi yayınlandı. Buna göre sınav tarihleri şu şekildedir;

1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00

2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00

3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sınav giriş belgelerine öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile MEB AÖL internet sitesinden fotoğraflı sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilir.