AÖL sınavı ne zaman? 2024 2025 1. dönem açık öğretim lise sınav tarihleri araştırılıyor

11 Kasım 2024 10:59 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:17

Açık Öğretim Lisesi 2024 2025 eğitim öğretim yılı sınavları için tarih belli oldu. AÖL sınavları 21-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Lise eğitimini açık lise üzerinden tamamlamak isteyen vatandaşlar için AÖL sınav takvimi araştırma konusu oldu.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak AÖL açık öğretim lise sınavları için geri sayım başladı. Yeni eğitim öğretim yılında toplam üç sınav düzenlenecek.

2024-2025 birinci dönem sınav takvimi şöyle:

Oturum: 21 Aralık Cumartesi günü 10.00’da Oturum: 21 Aralık Cumartesi günü 14.00’te, Oturum: 22 Aralık Pazar günü 10.00’da.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile 'aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx' internet adreslerinden sınav giriş belgelerini alabilecekler.