AÖL sınavı saat kaçta bitecek, başlayacak? 19-20 Temmuz tarihlerinde yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL 3. dönem sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 19 Temmuz Cumartesi günü sınavın 1. ve 2. oturumu, 20 Temmuz Pazar günü ise 3. oturum yapılacak.

Sınav tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte adaylar tarafından AÖL sınavının saat kaçta başlayıp, biteceği merak edilmeye başlandı.

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK, BAŞLIYOR?

AÖL sınavının 19 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek olna 1. oturumu saat 10.00'da başlayacak ve 11.40'ta sona erecek. Birinci oturumun ardından adaylar 1 saat 20 dakika mola yapacaklar. İkinci oturum ise öğleden sonra 14.00'te başlayıp, 15.40'ta sona erecek.

Sınavın üçüncü ve son oturumu ise 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Üçüncü oturum sabah saat 10.00'da başlayıp, 11.40'ta sona erecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sınav soruları ve cevapları ise 23 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanacak.