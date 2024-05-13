App Store'a eklenen Gamma emülatörü ile tüm Playstation 1 oyunları iPhone ve iPad'lerde oynanabiliyor

13 May 2024 17:10 - Güncelleme : 13 May 2024 17:15

Apple Vision Pro 2 sızdırıldı! En büyük sürpriz fiyatta

Apple Vision Pro 2 sızdırıldı! En büyük sürpriz fiyatta

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay oyun emülatörlerine izin vermeye başladı.

Bu izinle birlikte, pek çok emülatör kullanıma sunuldu.

Bunlardan biri olan "Gamma", PlayStation 1 oyunlarını iPhone ve iPad cihazlarında oynamayı mümkün kılıyor.

Gamma sayesinde, klasik PlayStation 1 oyunlarını oynamak isteyenler için oldukça iyi bir deneyim sunuluyor.

Gamma'nın henüz App Store Türkiye'de erişilebilir olmadığı açıklandı.

Ne zaman geleceği bilinmezken, yakın gelecekte App Store Türkiye'ye ekleneceği tahmin ediliyor.