App Store'a eklenen Gamma emülatörü ile tüm Playstation 1 oyunları iPhone ve iPad'lerde oynanabiliyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
13 May 2024 17:10 - Güncelleme : 13 May 2024 17:15
App Store'a eklenen Gamma emülatörü sayesinde PlayStation 1 klasikleri artık iPhone ve iPad'lerde oynanabiliyor. Peki, Gamma ne zaman App Store'a gelecek, nereden oynanır? İşte detaylar...
ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay oyun emülatörlerine izin vermeye başladı.
Bu izinle birlikte, pek çok emülatör kullanıma sunuldu.
Bunlardan biri olan "Gamma", PlayStation 1 oyunlarını iPhone ve iPad cihazlarında oynamayı mümkün kılıyor.
Gamma sayesinde, klasik PlayStation 1 oyunlarını oynamak isteyenler için oldukça iyi bir deneyim sunuluyor.
Gamma'nın henüz App Store Türkiye'de erişilebilir olmadığı açıklandı.
Ne zaman geleceği bilinmezken, yakın gelecekte App Store Türkiye'ye ekleneceği tahmin ediliyor.
Kaynak: TGRT Haber