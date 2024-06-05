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Apple hava durumu uygulaması çöktü, ne zaman düzeleceği hakkında açıklama yapılmadı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
05 Haziran 2024 23:24 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 23:20
Apple hava durumu uygulaması çöktü, ne zaman düzeleceği hakkında açıklama yapılmadı

Tüm dünyadaki iPhone ve iPad kullanıcılarının tercih ettiği Apple Hava Durumu uygulaması, dünya genelinde erişim sorunları yaşıyor. Çarşamba akşamından bu yana "Hava Durumu Kullanılamıyor" hatasıyla karşılaşan kullanıcılar, uygulamanın düzelme zamanı hakkında Apple'dan açıklama bekliyor.

iPhone ve iPad kullanıcılarının hava durumu takibi için kullandığı Apple Weather uygulaması, dünya genelinde erişim sorunları yaşıyor.

Çarşamba akşam saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapan kullanıcılar "Hava Durumu Kullanılamıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.

Erişim sorunu, sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanındaki Apple kullanıcılarını etkiliyor.

Apple hava durumu uygulaması çöktü, ne zaman düzeleceği hakkında açıklama yapılmadı - 1. Resim

Belirtilenlere göre, uygulama widget’larında hata mesajları beliriyor.

Ayrıca, Siri üzerinden hava tahminlerine erişmek isteyen kullanıcılar da sorun yaşıyor.

Apple, şu ana kadar uygulamanın ne zaman düzeleceği hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Kullanıcılar, Apple’ın sorunu en kısa sürede çözmesini bekliyor.

Kaynak: TGRT Haber
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