Apple, iOS 18 ve yeni yapay zeka özelliklerini 10 Haziran’da tanıtacak

30 May 2024 21:03 - Güncelleme : 30 May 2024 21:07

Apple, 10 Haziran'da düzenlenecek WWDC24 etkinliğinde iOS 18 ve yeni yapay zeka özelliklerini tanıtacak.

iOS 18 ile birlikte Siri, telefon uzakta olsa bile bildirimler hakkında kullanıcıyı bilgilendirecek.

Apple, iOS 18’de mesajlar için Akıllı Yanıtlar ve fotoğraflar için üretken rötuş araçları gibi yapay zeka destekli özellikler sunmayı planlıyor.

Notlar uygulaması, sesli metin dönüştürme, metin özetleme ve ses düzenleme gibi özelliklerle güçlendirilecek.

En merakla beklenen gelişme ise, Apple'ın açıkladığı yapay zeka özelliği. Nasıl olacağı hala belirsizliğini koruyor.

10 Haziran günü iOS 18'in geliştirici betası yayınlanacak.