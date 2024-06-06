Apple, iPhone 15 modellerine en az 5 yıl güncelleme desteği sunacağını duyurdu

06 Haziran 2024 17:53 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:55

iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri, sadece iPhone 15 ve üstü modellerde olacak

iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri, sadece iPhone 15 ve üstü modellerde olacak

Apple, iPhone kullanıcılarını sevindirecek bir duyuru yaptı.

Şirket, yeni çıkacak iPhone 15 modellerine en az 5 yıl güncelleme desteği sunacağını açıkladı.

Bu, cihazların yazılım ve güvenlik güncellemeleri alarak daha uzun süre güncel kalacağı anlamına geliyor.

Apple’ın bu kararı, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre sorunsuz ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerini sağlayacak.

iPhone 15 modelleri, Apple’ın en yeni donanım ve yazılım teknolojilerini içerecek.

Uzun süreli güncelleme desteği, kullanıcıların bu teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmasını sağlayacak.

5 yıl güncelleme desteği, Apple’ın müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.