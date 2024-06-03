Apple iPhone 5S'i eski ürünler listesine ekledi, 2024 Haziran'dan itibaren tamir desteği sunulmayacak

03 Haziran 2024 19:43 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:10

Apple, iPhone 5S'i eski ürünler listesine ekledi ve 2024 Haziran'dan itibaren bu model için tamir desteği sunulmayacağını duyurdu.

Bu değişiklikle birlikte, Apple'ın destek verdiği telefon modelleri listesi güncellendi ve bir cihaz eksilmiş oldu.

IPHONE APPLE SERVİS DESTEĞİ OLAN GÜNCEL MODELLERİ HANGİLERİ?

iPhone 6, 6 Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 8, 8 Plus

iPhone X

iPhone 11, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro Max cihazlarına hala servis desteği sağlanıyor.

iPhone 5S sahipleri, artık resmi Apple servislerinde onarım hizmeti alamayacak.

Kullanıcıların, cihazlarının bakımı ve onarımı için alternatif çözümler araması gerekecek.