Apple Türkiye yıllar sonra ilk defa bir cihazda indirim yaptı, iPad daha ucuza satılacak

08 May 2024 16:55 - Güncelleme : 08 May 2024 17:02

Apple, uzun bir süredir Türkiye'de ürünlerine zam yapıyordu, ancak son zamanlarda değişen bir trendle iPad fiyatlarında indirime gitti.

Dün düzenlenen Let Loose etkinliğinde tanıtılan yeni iPad modellerinin ardından, Apple Türkiye'nin 10. nesil iPad için fiyatlarında önemli bir değişiklik yaptığı duyuruldu.

Bu indirim, uzun süredir beklenen ve Türkiye pazarında sevinçle karşılanan bir gelişme oldu.

Yeni fiyatlar şu şekilde:

64 GB model 19.439 TL'den 15.999 TL'ye, 256 GB model ise 25.379 TL'den 22.499 TL'ye düştü.

Apple, genellikle kur etkisiyle ürünlerine zam yapıyor ve her etkinlikte fiyatları güncelliyordu.

Ancak şimdi, uzun bir aradan sonra ilk kez bir ürünün fiyatında düşüş yaşandı, iPad'in daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.