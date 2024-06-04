Apple WWDC 2024 etkinliğinin saatini duyurdu, 10 Haziran günü akşam 20:00'da başlayacak

04 Haziran 2024 23:21 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 22:09

Apple, 10 Haziran 2024 tarihinde düzenlenecek WWDC 2024 etkinliğinin başlangıç saatini açıkladı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen bu etkinlik, bu yıl da büyük ilgiyle bekleniyor.

APPLE WWDC 2024 NE ZAMAN? NEREDEN İZLENİR?

Apple, etkinlik saatinin 20:00 olacağını duyurdu.

Etkinlikte, iOS 18 ve diğer yeni Apple teknolojileri tanıtılacak.

Apple'ın müşterilerine gönderdiği e-posta ile duyurduğu bu bilgi, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı.

10 Haziran akşamı yapılacak etkinlikte, Apple dünyasındaki en son gelişmeler ve yenilikler hakkında detaylı bilgiler paylaşılacak.