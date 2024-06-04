Apple WWDC 2024'te yeni bir ürün duyurmayacağını açıkladı, etkinlik 10 Haziran'da yapılacak

04 Haziran 2024 00:25 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 23:48

Deneyimli Apple analisti Mark Gurman, Apple'ın önümüzdeki hafta başlayacak olan WWDC 2024 etkinliğiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Gurman, Apple'ın bu yılki etkinlikte yeni bir ürün duyurusu yapmayacağını açıkladı.

Açıklamadan öncesine kadar, yeni bir Apple TV modelinin tanıtılabileceği yönünde beklentiler vardı.

Apple, en son 2022 yılında düzenlediği etkinlikte Apple TV 4K modelini duyurmuştu.

Yeni iPhone 16 serisini de Eylül ayında tanıtacağı biliniyor.

Yeni Macbook cihazları için ise tarih belirsiz, M4 çiplerinin iPad'lerin ardından Macbook'lara da gelmesi bekleniyor.

Apple WWDC 2024 etkinliği, 10 Haziran günü yapılacak.