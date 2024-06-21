Apple, yeni Final Cut Camera uygulamasını ücretsiz olarak yayınladı

21 Haziran 2024 18:02 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:21

Apple, profesyonel video çekimleri ve düzenlemeleri için geliştirilen yeni Final Cut Camera uygulamasını ücretsiz olarak kullanıma sundu.

Bu hamle, video üreticileri ve amatör sinemacılar arasında büyük ilgi uyandırdı.

FİNAL CUT CAMERA NELER SUNUYOR?

Apple’ın yeni uygulaması Final Cut Camera, kullanıcılara yüksek kalitede video çekim imkanı sunuyor.

Uygulama, genişletilmiş ayar seçenekleri, gelişmiş renk düzeltme araçları ve çeşitli efektlerle donatıldı.

Bu özellikler, hem profesyonel hem de amatör video üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

UYGULAMA HANGİ CİHAZLARLA UYUMLU?

Final Cut Camera, iOS ve iPadOS işletim sistemine sahip cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor.

Bu da, iPhone ve iPad kullanıcılarının uygulamayı rahatça indirip kullanabileceği anlamına geliyor.

Üstelik, Apple’ın yeni uygulaması, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde herkesin kolayca profesyonel video çekimleri yapabilmesine olanak tanıyor.