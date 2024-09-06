Apple'ın 9 Eylül tarihinde zam yapacağı iddia edildi! iPhone 13, 14, 15'lerin fiyatı artacak

06 Eylül 2024 13:58 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:16

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın Türkiye fiyatlarında artışa gideceği iddia edildi. Vatandaşlar tarafından Apple zam yapacak mı sorusunun cevabı merak edilirken fiyat düzenlemesinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

iPhone 16 özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oluyor! Apple, 9 Eylül etkinliğinde bu ürünleri ise pas geçecek

iPhone 16 özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oluyor! Apple, 9 Eylül etkinliğinde bu ürünleri ise pas geçecek

ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 16'ları 9 Eylül tarihinde düzenleyeceği "Glowtime" etkinliği ile tanıtmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefonların yanı sıra yeni AirPods ve Apple Watch gibi ürünlerinde duyurulacağı etkinliğin ardından firmanın Türkiye'de kur güncellemesi yapacağı iddia edildi.

Ortaya çıkan iddiaların ardından Apple zam mı yapacak, ne zaman gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

APPLE ZAM MI YAPACAK?

İddialara göre Apple "Glowtime" etkinliğinin Türkiye'de kur güncellemesi yapacak.

Kur güncellemesi ile birlikte Apple'ın iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 ve iPhone SE modellerinde 5 bin TL'ye varan fiyat artışı görülecek.

APPLE NE ZAMAN ZAM YAPACAK?

Apple'ın 9 Eylül'de düzenleyeceği etkinliğin ardından Türkiye'de kur güncellemesi yapacağı ve cihazlarının fiyatlarında artışa gideceği iddia edildi.

İPHONE 13 NE KADAR OLACAK?

Apple zammının ardından iPhone 13'ün en ucuz versiyonu olan 128 GB'lık modelinin 42 bin 999 TL'den 46 bin 406 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

iPhone 13 128 GB: Eski Fiyat: 42.999 TL, Yeni Fiyat: 46.406 TL

iPhone 13 256 GB: Eski Fiyat: 47.499 TL, Yeni Fiyat: 51.245 TL

iPhone 13 512 GB: Eski Fiyat: 56.499 TL, Yeni Fiyat: 60.847 TL

İPHONE 14 NE KADAR OLACAK?

iPhone 14'ün en düşük modeli olan 128 GB'lık versiyonunun 51 bin 499 TL'den 55 bin 500 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Diğer iPhone 14 modellerinin fiyatları ise şöyle:

iPhone 14 128 GB: Eski Fiyat: 51.499 TL, Yeni Fiyat: 55.500 TL

iPhone 14 256 GB: Eski Fiyat: 55.999 TL, Yeni Fiyat: 60.407 TL

iPhone 14 512 GB: Eski Fiyat: 64.999 TL, Yeni Fiyat: 70.192 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: Eski Fiyat: 58.499 TL, Yeni Fiyat: 63.077 TL

iPhone 14 Plus 256 GB: Eski Fiyat: 62.999 TL, Yeni Fiyat: 67.860 TL

iPhone 14 Plus 512 GB: Eski Fiyat: 71.999 TL, Yeni Fiyat: 77.600 TL

İPHONE 15 NE KADAR OLACAK?

Apple'ın şu an en güncel modeli olan iPhone 15'lerin en üst versiyonu iPhone 15 Pro Max 1 TB modelinin 107 bin 999 TL'den 116 bin 214 TL'ye çıkacağı iddia ediliyor.

iPhone 15 128 GB: Eski Fiyat: 58.499 TL, Yeni Fiyat: 63.094 TL

iPhone 15 256 GB: Eski Fiyat: 62.999 TL, Yeni Fiyat: 67.942 TL

iPhone 15 512 GB: Eski Fiyat: 71.999 TL, Yeni Fiyat: 77.601 TL

iPhone 15 Plus 128 GB: Eski Fiyat: 66.999 TL, Yeni Fiyat: 72.221 TL

iPhone 15 Plus 256 GB: Eski Fiyat: 71.499 TL, Yeni Fiyat: 77.051 TL

iPhone 15 Plus 512 GB: Eski Fiyat: 80.499 TL, Yeni Fiyat: 86.626 TL

iPhone 15 Pro 128 GB: Eski Fiyat: 75.499 TL, Yeni Fiyat: 81.368 TL

iPhone 15 Pro 256 GB: Eski Fiyat: 79.999 TL, Yeni Fiyat: 86.238 TL

iPhone 15 Pro 512 GB: Eski Fiyat: 88.999 TL, Yeni Fiyat: 95.974 TL

iPhone 15 Pro 1 TB: Eski Fiyat: 97.999 TL, Yeni Fiyat: 105.644 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB: Eski Fiyat: 89.999 TL, Yeni Fiyat: 97.038 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB: Eski Fiyat: 98.999 TL, Yeni Fiyat: 106.163 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB: Eski Fiyat: 107.999 TL, Yeni Fiyat: 116.214 TL

İPHONE SE NE KADAR OLACAK?