Apple'ın heyecanla beklenen WWDC 2024 etkinliği bugün saat 20.00'de başlayacak

10 Haziran 2024 16:54 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:39

WWDC 2024, her zamanki gibi bir dizi yeniliği beraberinde getirecek.

Apple, iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve visionOS 12 gibi yeni işletim sistemi sürümlerini tanıtacak.

Etkinliğin ilk gününde yapılacak sunumda, bu yeni yazılımların getireceği özellikler ve geliştirmeler hakkında detaylı bilgiler paylaşılacak.

Etkinlik, Apple CEO'su Tim Cook'un açılış konuşması ile başlayacak ve ardından Apple'ın en yeni ürün ve yazılımlarının tanıtımı yapılacak.

APPLE WWDC 2024 ETKİNLİĞİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Etkinlik, bu akşam 20.00'da başlayacak.

Tüm dünyadaki geliştiriciler ve Apple kullanıcıları, bu önemli duyuruları merakla bekliyor.

Apple'ın, etkinlikte ürünlerden çok sistemsel geliştirmeleri tanıtacağından hali hazırda Apple ürünleri kullanan kullanıcılar şimdiden etkinlik saatini bekliyor.